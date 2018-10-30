Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

«Я хотела бы быть президентом»: Клинтон прокомментировала возможное участие в выборах-2020

60
0 Оставить комментарий

«Я хотела бы быть президентом»: Клинтон прокомментировала возможное участие в выборах-2020

Вашингтон, 30 октября. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила, что вновь примет участие в предвыборной президентской гонке в 2020 году.

«Хорошо, я хотела бы быть президентом», — заявила в Клинтон в интервью Recode.

При этом она добавила, что с начала 2021 года «предстоит очень много работы, когда в Овальном кабинете будет находиться демократ».

Отметим, что после завершения прошлых выборов президента нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что «надеется» на то, что его побежденный соперник Клинтон вновь выдвинет свою кандидатуру в 2020 году.

«Я хотела бы быть президентом»: Клинтон прокомментировала возможное участие в выборах-2020

Трамп на выборах-2016 обошел Клинтон: за него свои голоса отдали 304 выборщика, за Клинтон — 227. Однако при этом Клинтон получила почти на три миллиона голосов избирателей больше, чем Трамп. 

Отметим, в конце августа Трамп потребовал от генпрокурора начать расследование в отношении Клинтон и других демократов. Как сообщал RT, он также призвал рассмотреть работу фонда Клинтон и ее «тайный сговор» с Москвой.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое