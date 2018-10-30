«Я хотела бы быть президентом»: Клинтон прокомментировала возможное участие в выборах-2020

Вашингтон, 30 октября. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила, что вновь примет участие в предвыборной президентской гонке в 2020 году.

«Хорошо, я хотела бы быть президентом», — заявила в Клинтон в интервью Recode.

При этом она добавила, что с начала 2021 года «предстоит очень много работы, когда в Овальном кабинете будет находиться демократ».

Отметим, что после завершения прошлых выборов президента нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что «надеется» на то, что его побежденный соперник Клинтон вновь выдвинет свою кандидатуру в 2020 году.

Трамп на выборах-2016 обошел Клинтон: за него свои голоса отдали 304 выборщика, за Клинтон — 227. Однако при этом Клинтон получила почти на три миллиона голосов избирателей больше, чем Трамп.

Отметим, в конце августа Трамп потребовал от генпрокурора начать расследование в отношении Клинтон и других демократов. Как сообщал RT, он также призвал рассмотреть работу фонда Клинтон и ее «тайный сговор» с Москвой.