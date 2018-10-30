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Член Совфеда РФ предложил расширить допустимые пределы самообороны

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Член Совфеда РФ предложил расширить допустимые пределы самообороны

Москва, 30 октября. Граждане России должны получить право активнее защищать свой дом и семью от действий преступников. С таким предложением выступил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров, предложивший расширить пределы допустимой самообороны.

В настоящее время сенатор готовит законопроект, целью которого является расширение допустимых пределов самообороны. Как полагает Александров, необходимо уточнить концепцию самообороны, которая должна учитывать не только жизнь человека и интересы государства, но и его здоровье и имущество.

По словам сенатора, нужно закрепить подход, по которому гражданин, давший отпор преступникам и нанесший им травмы или увечья, не должен доказывать свою невиновность.

«Я убеждён, что в законе и правоприменительной практике должна быть презумпция правоты потерпевшего, отражающего нападение преступника. Особенно если нападение вооружённое и особенно, если нападение связано с незаконным проникновением в жилище или другое помещение», — приводит слова Александрова «Парламентская газета».

 

 

 

Автор: Антон Зарубин
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