Член Совфеда РФ предложил расширить допустимые пределы самообороны

Москва, 30 октября. Граждане России должны получить право активнее защищать свой дом и семью от действий преступников. С таким предложением выступил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров, предложивший расширить пределы допустимой самообороны.

В настоящее время сенатор готовит законопроект, целью которого является расширение допустимых пределов самообороны. Как полагает Александров, необходимо уточнить концепцию самообороны, которая должна учитывать не только жизнь человека и интересы государства, но и его здоровье и имущество.

По словам сенатора, нужно закрепить подход, по которому гражданин, давший отпор преступникам и нанесший им травмы или увечья, не должен доказывать свою невиновность.