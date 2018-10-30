Член Совфеда РФ предложил расширить допустимые пределы самообороны
Москва, 30 октября. Граждане России должны получить право активнее защищать свой дом и семью от действий преступников. С таким предложением выступил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров, предложивший расширить пределы допустимой самообороны.
В настоящее время сенатор готовит законопроект, целью которого является расширение допустимых пределов самообороны. Как полагает Александров, необходимо уточнить концепцию самообороны, которая должна учитывать не только жизнь человека и интересы государства, но и его здоровье и имущество.
По словам сенатора, нужно закрепить подход, по которому гражданин, давший отпор преступникам и нанесший им травмы или увечья, не должен доказывать свою невиновность.
«Я убеждён, что в законе и правоприменительной практике должна быть презумпция правоты потерпевшего, отражающего нападение преступника. Особенно если нападение вооружённое и особенно, если нападение связано с незаконным проникновением в жилище или другое помещение», — приводит слова Александрова «Парламентская газета».