МЭР предлагает не считать сараи, беседки и заборы недвижимостью

Москва, 30 октября. Согласно новым поправкам в Гражданский кодекс РФ, которые предлагает внести Минэкономразвития, сараи, беседки, заборы и другие некапитальные постройки не должны считаться недвижимым имуществом. Об этом сообщил директор департамента недвижимости ведомства Алексей Бутовецкий.

Бутовецкий отметил, что действующая норма Гражданского кодекса не дает четкого определения, могут ли признаваться недвижимостью, заборы, станки, оборудование, сараи недвижимостью.

Он уточнил, что целью инициативы является желание уточнить понятие недвижимого имущества и внести ясность в отношении признаков объектов недвижимости, сообщает ТАСС.

Согласно поправкам МЭР, любое сооружение или постройка, которая не обладает свойством капитальности, не будет являться недвижимостью, а представит собой улучшение земельного участка.