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Смартфон iPhone XR оказался популярнее новых флагманов Apple

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Смартфон iPhone XR оказался популярнее новых флагманов Apple

Москва, 30 октября. Первый уикенд продаж новой модели iPhone XR показал, что данный смартфон оказался на 34% популярнее, чем флагманы Apple. Отмечается, что самой популярной версией iPhone XR оказалась модель на 128 гигабайт черного цвета.

По данным службе аналитической компании АТОЛ, средний чек на новый iPhone составил 67 501 рубль. Чаще всего покупатели приобретали вариант iPhone XR со 128 гигабайтами памяти – эту модель предпочли 57% российских покупателей. 32% выбрали вариант с 64 гигабайтами памяти и лишь 11% купили вариант с 256 гигабайтами.

Аналитики отметили, что бюджетный iPhone XR обошел флагманы от Apple по продажам на 34%.

Также неравномерно распределились предпочтения покупателей в вопросе цвета, пишет телеканал «360»: 32% покупателей приобрели смартфон черного цвета, 21% - красного, 13% - синего. Наиболее непопулярным оказался желтый цвет, который понравился лишь 8% покупателей.

Автор: Антон Зарубин
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