Польша бьет тревогу: украинские мигранты могут уехать в Германию

Москва, 30 октября. В Польше всерьез обеспокоены возможным оттоком украинских рабочих в страны Западной Европы и в Германию, в частности. Отток украинских мигрантов грозит польским компаниям серьезными финансовыми потерями.

Как пишет RzeczPospolita, для украинцев именно немецкий рынок труда может стать доступнее за счет того, что ФРГ упрощает процесс получения рабочей визы для приезжих из стран, не входящих в состав Евросоюза. В службах занятости подсчитали, что немецким компаниям отдадут свои предпочтения в таком случае порядка 59% жителей Украины.

Глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот выразил мнение, что это станет «огромной угрозой для польской экономики». Смягчение миграционного законодательства в ФРГ, по его мнению, приведет к высокой нехватке кадров в польских компаниях. По приблизительным подсчетам, порядка 500 тыс. вакансий.

«Это негативно скажется на экономическом росте в Польше», — заявил Инглот, добавив, что это скажется на уровнях зарплат в стране.

Его мнение также разделяет сотрудник компании Work Service Павел Вольневич, который предположил, что с открытием немецкого рынка труда, украинские мигранты могут «перебраться на Запад».

По данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за границу выезжают не менее 9 млн украинцев. По данным Евростата, больше всего украинцы предпочитают Польшу. Однако, как сообщали ранее «Известия» сами гастарбайтеры, жизнь в соседней стране не такая радужная. Многие работают без выходных, по 16 часов, мигрантов безжалостно штрафуют, обманывают с выплатами зарплаты, участились случаи нападений на приезжих.

По данным Госстата Украины, во втором квартале текущего года число безработных в стране уменьшилось на 8,3% по сравнению с прошлым годом. Однако эксперты признают, что уровень безработных граждан снижается в основном за счет оттока населения, сообщала «Газета.ру». Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что каждый год из страны уезжают около миллиона украинцев. По приблизительным подсчетам, в Польше проживают и работают от 1,4 до 2 млн украинцев.