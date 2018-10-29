Россия не против кандидатуры Педерсена на пост спецпосланника ООН по Сирии ― Небензя

Нью-Йорк, 29 октября. Россия не будет выступать против кандидатуры норвежского дипломата Гейра Педерсена на пост спецпосланника генсека ООН по Сирии. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.

Журналисты попросили российского дипломата прокомментировать предложение по назначению Педерсена на пост спецпосланника генсека ООН по Сирии.

«Нет возражений», ― приводит ответ российского постперда РИА Новости.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 17 октября действующий спецспосланник ООН в Сирии Стаффан де Мистура заявил, что покинет свой пост в конце ноября. По словам де Мистуры, он покидает свой пост добровольно из-за личных причин.