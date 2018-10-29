Пушков назвал причины «начала заката» Меркель

Москва, 29 октября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение канцлера Германии Ангелы Меркель покинуть пост главы партии Христианско-демократического союза (ХДС), назвав его причиной кризис с мигрантами.

«Главная причина — решение принять в ФРГ 1.1 млн беженцев. «Мы справимся», — заверяла она. Не справилась. Кризис с мигрантами стал началом ее заката», — написал в своем микроблоге в Twitter сенатор.

В понедельник Меркель подтвердила, что не намерена на выборах 2021 года претендовать на пост главы правительства. Также она отказалась бороться за место в Бундестаге и заявила, что не будет «выдвигать свою кандидатуру на должность председателя ХДС».

Меркель собирается исполнять обязанности канцлера вплоть до истечения срока своих полномочий — до 2021 года.

Однако не все политики поверили словам канцлера ФРГ. В частности в интервью «Газете.ру» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов подчеркнул, что это вряд ли является окончательным решением.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что решение Меркель покинуть пост главы партии ХДС связано с миграционным кризисом в Германии и низкими рейтингами партии.

По его мнению, таким образом политик пытается снизить давление на собственную репутацию и «сбросить груз партийной нагрузки».

По мнению главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, после заявлений Меркель в Германии могут пройти досрочные выборы.