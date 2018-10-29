Бразильского футболиста подвергли жестоким пыткам, а затем убили – СМИ

Бразилиа, 29 октября. 24-летний полузащитник бразильской команды «Сан-Бенту» Даниэль Фрейтас был жестоко убит в городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс столичного региона Куритиба. Как сообщают бразильские СМИ, его тело со следами пыток и издевательств было найдено в этот понедельник.

По данным полиции города, на теле футболиста были обнаружены колото-резаные раны. Многочисленные травмы указывают на то, что спортсмена перед смертью жестоко пытали. Кроме того, неизвестные преступники отрезали ему гениталии.

Правоохранительные органы Бразилии уже начали расследование, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции допросили ближайших родственников покойного футболиста, пишет RT.

Напомним, что 24-летний полузащитник выступал за клуб «Сан-Бенту» на правах аренды, а принадлежал команде «Сан-Паулу».