Азаров рассказал, за счет чего Порошенко увеличил свои доходы в восемь раз

Москва, 29 октября. Доходы украинского президента Петра Порошенко за последний год выросли в восемь раз, написал в своем Facebook бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Сославшись на издание Ukranews.com, Азаров отметил, что за текущий год Порошенко задекларировал еще 34,8 миллиона гривен, увеличив свой доход до 125,3 миллионов гривен с января 2018 года.

Данные о доходе Порошенко были опубликованы в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Так, 26 октября Порошенко были задекларированы 28 817 000 гривен доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав. Еще 6 миллионов гривен Порошенко получил в качестве дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал». Общие доходы Порошенко с начала года за счет дивидендов от «Прайм Эссетс Кэпитал» составили почти 85 миллионов гривен.

Помимо этого, украинский президент получил еще 11 миллионов гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке, а также примерно 777 тысяч гривен дохода от продажи недвижимости.

«Таким образом, по состоянию на субботу, суммарно задекларированный главой государства доход составляет 125,3 млн гривен, что в 7,7 раз больше, чем за весь 2017 год, когда его доходы составили 16,3 млн гривен», ― цитирует Азаров сообщение Ukranews.com.

В то же время, расходы украинского президента за 2017 года составили лишь 21,2 миллиона гривен. Предполагается, что в 2018 году расходы Порошенко будут еще меньше. На данный момент известно, что он намерен задекларировать насколько миллионов гривен расходов на телевизионную рекламу, выпускавшуюся в поддержку идеи предоставления автокефалии Украинской православной церкви.