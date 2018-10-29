Главный тренер «Реала» отправлен в отставку после третьего поражения клуба подряд

Мадрид, 29 октября. Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Хулен Лопетеги отправлен в отставку со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Лопетеги был назначен на должность главного тренера «Реала» незадолго до старта чемпионата мира по футболу в России. В минувшие выходные мадридский клуб потерпел поражение от «Барселоны» со счетом 1:5. Этот проигрыш стал для «Реала» уже третьим подряд и четвертым в последних пяти матчах чемпионата Испании.

Кто займет должность Лопетеги, пока официально не сообщается, но, по данным испанских СМИ, его преемником может стать итальянский тренер Антонио Конте.

Ранее Лопетеги тренировал юношеские сборные Испании, а также работал с мадридским клубом «Райо Вальекано» и португальским «Порту». В 2016 году Лопетеги возглавил сборную Испании по футболу. Под его руководством команда одержала 14 побед в 20 матчах.