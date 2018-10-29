Силуанов рассказал о планах Минфина повысить налоги на роскошное имущество

Москва, 29 октября. Министерство финансов РФ не исключает, что со временем будет повышен налог на роскошь. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

В интервью программе «Познер» Силуанов отметил, что согласен с утверждением, что «разница в уровне доходов создает напряжение в обществе».

«Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — сообщил министр.

Однако Силуанов отметил, что введение прогрессивной шкалы налогообложения может быть нецелесообразным, поскольку «богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение». В частности, по его словам, они могут вывести все свои доходы из РФ.

С другой стороны он добавил, что «плоская шкала 13-процентная достаточно уже устоялась». Министр финансов выразил мнение, что менять законодательство в этом аспекте «было бы неправильно».

На минувшей неделе Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета РФ на 2019–2021 годы. По словам Силуанова, сообщали «Известия», у нового плана амбициозная цель — ввести Россию в пятерку крупнейших экономик мира. В ближайшие три года бюджет России планируется с профицитом.