«Рубин» в дополнительное время вырвал ничью у «Спартака» 

Казань, 29 октября. Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Спартаком». Встреча 12-го тура Российской премьер-лиги закончилась со счетом 1:1.

Первый гол был забит только на 78-й минуте. Судья назначил пенальти в пользу «Спартака» после того, как после навеса Дмитрий Комбарова мяч попал в руку защитнику хозяев Виталию Устинову. Пробить вызвался сам Комбаров и не промахнулся.

Казанский клуб сравнял счет на второй добавленной ко второму тайму минуте. Гол на свой счет записал Егор Сорокин.

Отметим, матч стал первым в российском чемпионате для «Спартака» после увольнения главного тренера команды Массимо Карреры. Как сообщала «Газета.ру», его отправили в отставку 22 октября.

Сегодняшним матчем «Рубин» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 11 матчей. В настоящее время казанский клуб с 19 очками занимает седьмое место в таблице, «Спартак» — на шестой позиции также с 19 очками.