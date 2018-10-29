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«Уже не нервничают»: юрист рассказал о жизни Кокорина и Мамаева в СИЗО

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«Уже не нервничают»: юрист рассказал о жизни Кокорина и Мамаева в СИЗО

Москва, 29 октября. Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал о психологическом состоянии нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева через несколько недель после заключения под стражу.

В интервью RT Мельников сообщил, что провел несколько дополнительных проверок.По его словам, в настоящее время футболисты «обживаются в СИЗО». 

«Они уже эмоционально успокоились, не нервничают», — сообщил юрист.

Мельников также уточнил, что Мамаев и Кокорин содержатся «в едва ли не лучших камерах СИЗО «Бутырка». В камерах находятся по два человека, есть телевизор и холодильник. Соседями спортсменов, по его словам, стали ранее не судимые и интеллигентные сокамерники. Футболисты могут посещать спортзал.

«Уже не нервничают»: юрист рассказал о жизни Кокорина и Мамаева в СИЗО

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в столице, сообщала «Газета.ру». Сначала они избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а позднее напали на главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака в одном из кафе в центре столицы. 

Брат форварда сине-бело-голубых позднее объяснил драку с водителем тем, что их оскорбили. По его словам, водитель назвал его «петухом».

Ранее в интервью «Известиям» чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев прокомментировал инцидент с футболистами. По его мнению, причиной подобного поведения могло стать то, что «футболисты получают гораздо больше тех же боксеров, хотя «степень износа» этих спортсменов и время восстановления — абсолютно разные».

Автор: Олеся Волкова
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