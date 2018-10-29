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Экономика

Нефтяные компании просят правительство РФ повысить цену на бензин на пять рублей ― СМИ

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Нефтяные компании просят правительство РФ повысить цену на бензин на пять рублей ― СМИ

Москва, 29 октября. Представители российской нефтяной отрасли обратились к правительству с просьбой повысить отпускные цены на бензин на 4-5 рублей за литр. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на собственные источники как нефтяной отрасли, так и в правительстве.

По данным одного из источников, представители нефтяной отрасли заявили правительству, что в настоящее время они теряют до пяти рублей с каждого литра проданного бензина. Однако примет ли правительство решение о подъеме цен на бензин, пока неизвестно.

Как сообщала ранее Vygon Consulting, сейчас российские компании теряют около четырех рублей с каждого литра бензина по сравнению с поставками на экспорт. Это связано с налоговым маневром в нефтяной отрасли, а также заморозкой отпускных цен на бензин с 1 июня этого года. Совокупные потери компаний на данный момент оцениваются в 150 миллиардов рублей; эксперты уверены, что до конца года нефтяные компании могут поднять цены на 2-3 рубля за литр.

Отмечается, что премьер-министр России Дмитрий Медведей не поддержал идеи о подъеме цен на бензин и даже наоборот – пригрозил возможным введением заградительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов.

Автор: Антон Зарубин
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