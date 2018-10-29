«Народ эмоциональный». Ликвидируют ли Санкт-Петербургский Союз художников? ФАН ТВ

В «Интерфаксе» прошла пресс-конференция, посвященная возможной ликвидации Санкт-Петербургского Союза художников. Ранее, Октябрьский районный суд Петербурга отказал Минюсту в требовании о ликвидации Союза Художников.

«Открывается музей современного искусства, актуального искусства – американский, вредительский проект на разрушение культурного пространства России. Москву сейчас просто захлестнули ее вот эти проекты современного, актуального искусства. И у меня такое видение, что с нашим домом хотят сделать то же самое», – высказал свое видение ситуации Александр Полозев, член Санкт-Петербургского Союза художников, заслуженный художник РФ.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов получил письма от художника Михаила Шемякина и 667 членов самого Союза художников в защиту общественной организации.

«Ну, во-первых, художники – народ очень эмоциональный. Гиперэмоциональный. Сразу же стали собирать подписи. Был текст составлен на имя губернатора», – рассказывает о действиях коллег по цеху Андрей Базанов, председатель правления Санкт-Петербургского Союза художников.

Претензии Минюста исходят из выявленных нарушений в деятельности Союза Художников, таких как незаконная сдача помещений в аренду.

«Это те виды деятельности, которые не соответствуют целям такой организации, как Союз художников. Мы пытались доказать, что это не так, что Союзу художников, чтобы выживать в непростую финансовую, так сказать, эпоху нужно зарабатывать деньги и на аренде, и за счет общепита, и за счет возможности ведения гостиничных услуг», – докладывает Алексей Щеглов, адвокат.

Союз уже подготовил новый устав своей организации, который осталось лишь зарегистрировать. В новом документе учтены все нарушения, из-за которых Минюст обращался в суд. Будет ли Минюст подавать на обжалование вердикта суда и настаивать на своем изначальном решении, пока неизвестно.