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Новый смартфон OnePlus 6T был официально представлен публике в Нью-Йорке

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Новый смартфон OnePlus 6T был официально представлен публике в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 29 октября. Новый флагманский смартфон OnePlus 6T был официально представлен китайской компанией OnePlus в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке. Покупатели смогут выбрать одну из трех версий нового смартфона.

Новинка была официально представлена в этот понедельник во время пресс-конференции в Нью-Йорке. Смартфон получит экран с диагональю 6,28 дюйма и разрешением 2340x1080 пикселей. В дисплей будет встроен сканер отпечатка пальца, срабатывающий за 0,34 секунды.

Телефон получит процессор Snapdragon 845, а также 6 или 8 ГБ ОЗУ. Можно будет выбрать между 128 или 256 ГБ флэш-памяти.

Отмечается, что у нового смартфона не будет 3,5 мм разъема для наушников, однако в комплекте будет поставляться переходник. Кроме того, компания презентовала фирменные наушники Bullets с портом USB-C. Стоимость нового смартфона в зависимости от комплектации составит от 549 до 629 долларов.

Автор: Антон Зарубин
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