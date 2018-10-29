Twitter избавится от кнопки «нравится»

Москва, 29 октября. Кнопка «нравится» может вскоре исчезнуть из арсенала Twitter.

Как сообщает Daily Telegraph, на минувшей неделе о возможном исчезновении кнопки «лайк» сообщил на мероприятии компании основатель соцсети Джек Дорси. Он сообщил присутствующим, что не является поклонником данной кнопки в виде сердечка, и, по его словам, соцсеть может от нее избавиться. Точные сроки он не назвал, упомянув лишь, что это может произойти «скоро».

Кнопка «нравится» появилась в Twitter в 2015 году. Она пришла на замену кнопки «избранное», при помощи которой пользователи могли сохранять сообщения.

Издание опросило психологов, которые высказали мнение, что кнопка «мне нравится» может стать источником зависимости от соцсетей среди тех пользователей, кто желает одобрения.

Ранее «Известия» опубликовали советы пользователям, как можно по всем правилам «развестись» со своими аккаунтами в соцсетях, и сообщили, почему это хорошая идея.