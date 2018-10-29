Сирия: «Белые каски» начали съемки постановочного видео о якобы применении химоружия

Дамаск, 29 октября. «Белые каски» уже начали постановочные съемки для провокации с химоружием с участием неизвестных местным жителям людей, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

Жители провинции Алеппо рассказали о готовящейся провокации со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации, главной целью которой станут обвинения в адрес правительственных войск, которые якобы использовали химоружие.

По словам жителей, члены скандальной организации «Белые каски» доставили ранее в провинцию емкости с отравляющими веществами, предположительно с хлором.

«В настоящее время члены организации «Белые каски» проводят постановочные съемки с участием неизвестных местным жителям гражданских лиц», — сообщили в ЦПВС.

Согласно информации, которая поступила в Центр, боевики собираются спровоцировать ответный огонь сирийских войск, а затем провести инсценировку применения якобы с их стороны снарядов с отравляющими веществами.

«После этого миру опять предъявят очередных жертв применения «химического оружия» правительственными войсками», — подчеркнули в Центре по примирению.

В ЦПВС также сообщили о нарушениях режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации со стороны боевиков. За прошедшие сутки фиксировались обстрелы населенного пункта Телль-Баззам провинции Хама и жилого квартала Фуркан города Алеппо, где жертвой обстрела стала девушка, 1993 года рождения. Еще одна женщина получила ранения. Ее доставили в госпиталь в Алеппо.