Москва, 29 октября. Боевики уже доставили контейнеры с отравляющими веществами из сирийской провинции Идлиб в провинцию Алеппо, чтобы совершить провокацию. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Как сообщили представители Центра, действующие на территории Сирии боевики продолжают свою деятельность по дестабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В частности, жители провинции Алеппо сообщили российским специалистам, что боевики готовят новую провокацию с использованием отравляющих веществ. Террористы собираются использовать данную провокацию, чтобы обвинить правительственные войска в применении химического оружия против местного населения.

В рамках подготовки к данной провокации в города Азаз, Мареа и Чобанбей в провинции Алеппо прибыли члены организации «Белые каски». А в населенный пункт Джиср-Эш-Шугур были доставлены емкости с отравляющими веществами – как предполагает ЦПВС, с хлором.

Тем временим, российские специалисты продолжают оказывать помощь мирному населению Сирии. В частности, в провинции Дамаск в населенном пункте Хаззэ была проведена гуманитарная акция, в ходе которой местным жителям раздали 1,29 тонны продовольствия. А в районе Бустан-Эль-Касер города Алеппо российские специалисты раздали населению тонну свежего хлеба.