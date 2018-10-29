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Политика

Нетаньяху заинтересован во встрече с Путиным в Париже

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Нетаньяху заинтересован во встрече с Путиным в Париже

Тель-Авив, 29 октября. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заинтересован во встрече с президентом России Владимиром Путиным 11 ноября в Париже для обсуждения военной координации в Сирии.

«Существует вероятность того, что Нетаньяху и Путин встретятся в Париже и обсудят дальнейшую военную координацию между двумя странами после гибели в сентябре в Сирии российского самолета-разведчика», — приводит новостной интернет-ресурс YNet источник в израильских политических кругах.

По информации «Десятого канала», окончательно еще не известно, проведут ли Путин и Нетаньяху встречу, однако «есть хороший шанс», что контакты состоятся.

Напомним, во Франции 11 ноября пройдут торжественные мероприятия с участием мировых лидеров в честь столетия окончания Первой мировой войны.

Нетаньяху и Путин после трагедии с российским самолетом Ил-20 в Сирии в сентябре этого года не раз общались по телефону, но личной встречи еще не было.

По данным министерства обороны России, самолет перестал выходить на связь вечером 17 сентября. В это время израильские истребители начали атаковать сирийские объекты на территории Латакии. В оборонном ведомстве заявили, что данные с радаров С-400 на сирийской авиабазе «Хмеймим» доказывают вину Тель-Авива в гибели Ил-20. В результате трагедии погибли 15 российских военных.

Автор: Дарья Смолина
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