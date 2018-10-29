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Глава минздрава Северной Осетии перешел на работу в Самарскую область

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Глава минздрава Северной Осетии перешел на работу в Самарскую область

Владикавказ, 29 октября. Министр здравоохранения Северной Осетии Михаил Ратманов покинул свой пост и перешел на новое место работы в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной Осетии.

«Глава правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев на рабочем совещании объявил об уходе Михаила Ратманова с поста министра здравоохранения​​​. По его словам, решение министра связано с переходом на новое место работы в Самарскую область», — говорится в сообщении.

Ратманов занимал должность министра здравоохранения Северной Осетии с 2016 года. Премьер-министр Северной Осетии отметил, что за время работы Ратманов в республике построен ряд новых объектов здравоохранения, улучшена материально-техническая база медицинских учреждений, обновлен автопарк, а также налажен процесс профессиональной переподготовки сотрудников.

Автор: Артем Никулин
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