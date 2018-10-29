Россия продолжит дипломатические усилия в поддержку ДРСМД ― МИД РФ

Москва, 29 октября. Россия продолжит предпринимать политико-дипломатические усилия в поддержку договора по РСМД, гласит официальный комментарий МИД РФ, опубликованный после голосования Первого комитета ГА ООН по вопросу о поддержании жизнеспособности ДРСМД.

В ходе голосования в Первом комитете ГА ООН, 55 стран высказались против самой идеи рассмотрения российского проекта резолюции в поддержку Договора о РСМД​​​. Российский МИД отметил, что «глубоко разочарован итогами голосования».

​«Вызывает недоумение, что работа над документом, актуальность которого не подлежит сомнению, была заблокирована под надуманным процедурным предлогом», ― подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ выразил свою благодарность всем, кто смог продемонстрировать независимую позицию и ответственный подход в сфере укрепления механизмом контроля над вооружениями. В российском МИД подчеркнули, что продолжат активные политико-дипломатические усилия в поддержку Договора.