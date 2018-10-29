Дамаск, 29 октября. Власти Сирии не приняли предложенный спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой третий список конституционной комиссии, переданный от гражданского общества, поэтому консультации по формированию органа продолжаются. Об этом сообщил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

В ходе встречи совместной делегации Международной федерации демократической молодежи и международного совета о мире министр напомнил о том, что конституционная комиссия должна состоять их трех частей. В нее войдут по 50 человек от сирийского руководства, оппозиции и гражданского общества.

«Мы предоставили список имен от сирийского руководства, Турция предоставила имена тех, кого она видит как оппозицию, и текущие разногласия сейчас вокруг 50 лиц от гражданского общества», — отметил глава МИД Сирии.

При этом он подчеркнул, что де Мистура пытался сформировать группу представителей гражданского общества и «поставил себя и ООН наравне с сирийским государством», что противоречит, по мнению Муаллема, суверенности конституции и является вмешательством извне.

Напомним, спецпосланник ООН заявил о необходимости создать комиссию, которая займется выработкой конституционной реформы. В ООН отметили необходимость включить в состав комиссии представителей правительственных сил, оппозиции, сирийских экспертов, представителей гражданского общества страны, представителей племен и женщин.

Президент РФ Владимир Путин заявил по итогам саммита с главами Турции, ФРГ и Франции, который прошел 27 октября в Стамбуле, что российская сторона рассчитывает на начало работы органа до конца текущего года.