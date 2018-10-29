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Росстат сообщил о падении рождаемости в стране

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Росстат сообщил о падении рождаемости в стране

Москва, 29 октября. Уровень рождаемости в России снизился за десять месяцев этого года по сравнению с показателями 2017 года, сообщили в Росстате.

По информации ведомства, в период с января по октябрь в России родилось 1,21 миллиона детей. При этом за аналогичный период прошлого года на свет появилось 1,27 миллиона новорожденных. Таким образом, уровень рождаемости в стране снизился на 4,8%.

Отмечается, что число умерших за аналогичный период выросло на 0,4% по сравнению с прошлым годом. Как передает телеканал «360», разница между числом родившихся и умерших с января по октябрь возросла до 173 тысяч человек, в прошлом году — 106 тысяч человек.

Автор: Дарья Смолина
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