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Тысячи жителей Франкфурта-на-Майне эвакуируют из-за бомбы

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Тысячи жителей Франкфурта-на-Майне эвакуируют из-за бомбы

Франкфурт-на-Майне, 29 октября. В немецком городе Франкфурте-на-Майне была обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны. Для того, чтобы ее обезвредить, власти города проведут эвакуацию 18 тысяч жителей в радиусе 700 метров от бомбы.

Как сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, бомба была обнаружена во время строительных работ неподалеку от центра города. Чтобы ее обезвредить, в 20.00 по местному времени (22.00 по московскому времени) будет проведена масштабная эвакуация 18 тысяч человек, проживающих в пределах 700 метров от бомбы. Предполагается, что жители смогут вернуться домой через пять часов, пишет RT.

Напомним, что в апреле этого года в городе Падеборн, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, была обнаружена неразорвавшаяся британская авиабомба времен Второй мировой войны весом в 1,8 тонн. Чтобы ее обезвредить, местным властям пришлось эвакуировать около 26 тысяч человек.

Автор: Антон Зарубин
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