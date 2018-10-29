Ассанж обвинил власти Эквадора в попытках выдать его США

Лондон, 29 октября. Основатель международной некоммерческой организации WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что власти Эквадора намерены лишить его права убежища и выдать Соединенным Штатам.

Об этом Ассанж, скрывающийся с 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, объявил во время видеоконференции в рамках слушаний его иска против главы МИД Эквадора Хосе Валенсии​​​, передает агентство Reuters.

«Ищется предлог, чтобы нарушить мое убежище… и чтобы выдать меня США», — отметил он.

Напомним, Ассанж шесть лет назад обратился к эквадорскому правительству с просьбой о политическом убежище по причине опасений экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию тайных документов дипломатического ведомства США.

Ранее адвокат Ассанжа Карлос Поведа заявил, что основатель WikiLeaks готов сдаться властям Великобритании при условии, что Лондон даст ему письменные гарантии отказа от экстрадиции.