Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Антироссийские санкции осложнили жизнь вьетнамскому бизнесу

166
0 Оставить комментарий

Антироссийские санкции осложнили жизнь вьетнамскому бизнесу

Москва, 29 октября. Антироссийские санкции осложняют участие Вьетнама в совместных с Россией энергетических проектах. Об этом заявил вице-премьер Вьетнама Чинь Динь Зунг на заседании межправительственной комиссии.

«Хотели бы отметить те санкции, которые США и западные страны вменяют против России, и все эти санкции дают нам большие трудности в реализации энергетических проектов», — сказал вице-премьер.

Он также добавил, что Ханой заинтересован в привлечении российских компаний к разведке месторождений нефти и газа во Вьетнаме. Кроме того, вице-премьер отметил, что инвесторы из России заинтересованы в реализации проектов электроэнергетической отрасли на территории Вьетнама.

Ранее президент России Владимир Путин призвал все страны, желающие ввести санкции против России, не медлить и ввести все ограничительные меры как можно быстрее. Глава государства отметил, что политика санкций, которую ведет США, подрывает доверие к доллару как к мировой резервной валюте.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое