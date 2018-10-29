Антироссийские санкции осложнили жизнь вьетнамскому бизнесу

Москва, 29 октября. Антироссийские санкции осложняют участие Вьетнама в совместных с Россией энергетических проектах. Об этом заявил вице-премьер Вьетнама Чинь Динь Зунг на заседании межправительственной комиссии.

«Хотели бы отметить те санкции, которые США и западные страны вменяют против России, и все эти санкции дают нам большие трудности в реализации энергетических проектов», — сказал вице-премьер.

Он также добавил, что Ханой заинтересован в привлечении российских компаний к разведке месторождений нефти и газа во Вьетнаме. Кроме того, вице-премьер отметил, что инвесторы из России заинтересованы в реализации проектов электроэнергетической отрасли на территории Вьетнама.

Ранее президент России Владимир Путин призвал все страны, желающие ввести санкции против России, не медлить и ввести все ограничительные меры как можно быстрее. Глава государства отметил, что политика санкций, которую ведет США, подрывает доверие к доллару как к мировой резервной валюте.