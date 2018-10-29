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Стали известны подробности гибели автора хитов российской эстрады

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Стали известны подробности гибели автора хитов российской эстрады

Москва, 29 октября. Стали известны подробности страшной аварии, в которой погиб российский композитор Владимир Бородин.

Ранее сообщилось, что автор хитов российской эстрады погиб в результате автомобильной аварии в понедельник, когда ехал в Солнечногорск. Вместе с композитором в машине были его сын и невестка.

Продюсер Николай Бирюков сообщил, что в стоящий на светофоре автомобиль Бородина на полном ходу влетела фура. По его словам, все, кто был в машине, были госпитализированы.

Композитор скончался под утро в понедельник в реанимации. Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на продюсера, Бородин умер, не приходя в сознание.

По информации телеканала «360», сын и невестка композитора находятся в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Автор: Дарья Смолина
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