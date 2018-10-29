В Совфеде объяснили, почему Германию ждут досрочные выборы

Берлин, 29 октября. В Германии могут пройти досрочные выборы из-за проблем внутри правящей коалиции. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель покинуть пост главы ХДС.

По словам российского сенатора, из правящей коалиции может выйти так называемый «младший партнер» «Христианско-демократического союза Германии» (ХДС) — «Социал-демократическая партия Германии» (СДПГ), поскольку внутри партии назревает недовольство.

Сложившаяся в Германии ситуация может привести к тому, что Меркель попытается создать объединение с зелеными и партией «Свободная демократическая Германия» или возглавить правительство меньшинства, уверен сенатор. Последний вариант приведет к проведению в стране досрочных выборов, цитирует его «Интерфакс».

При этом Косачев подчеркнул, что канцлер в ближайшее время не покинет пост главы кабмина ввиду отсутствия альтернативных кандидатов, пишет Infox.ru.

Напомним, выборы лидера партии пройдут на съезде ХДС в Гамбурге 8 декабря. Ранее издание Focus сообщило о том, что канцлер ФРГ намерена сохранить за собой должность главы правительства Германии, однако готова отказаться от поста председателя ХДС. О своем решении Меркель объявила в ходе заседания правления консерваторов на фоне провального результата ХДС на региональных выборах в Гессене.