Сирия: коалиция США отрицает применение фосфорных боеприпасов

Вашингтон, 29 октября. Представители коалиции стран Запада, возглавляемой США, отрицают использование запрещенных боеприпасов с белым фосфором во время военной операции против террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

Как заявил официальный представитель коалиции полковник Шон Райан, сообщения о использовании фосфорных боеприпасов, не соответствуют действительности.

«Что касается применения фосфора, то это полная ложь», ― приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что ранее сирийское государственное агентство SANA сообщало о применении американской авиацией боеприпасов с белым фосфором во время ударов по сирийскому городу Хаджин, расположенному в восточной части страны. Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийские власти уже потребовали от ООН провести расследование и принять меры в отношении виновных. Отметим, что американские войска действуют на территории Сирии без разрешения властей страны или соответствующего мандата ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.