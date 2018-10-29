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Эрдоган открыл самый большой аэропорт в мире

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Эрдоган открыл самый большой аэропорт в мире

Стамбул, 29 октября. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган открыл в Стамбуле самый большой аэропорт в мире. Церемония открытия прошла в понедельник, 29 октября, сообщил Reuters.

В ходе своего выступления на церемонии открытия Эрдоган заявил, что воздушная гавань получила название «Аэропорт Стамбула». По его словам, новый аэропорт будет способствовать интеграции Анкары в мировую экономику.

Президент Турции отметил, что новый аэропорт сможет принимать до 90 миллионов пассажиров в год. При этом в дальнейшем пассажиропоток может увеличиться до 150 миллионов человек, а при необходимости — до 200 миллионов. Эрдоган рассчитывает, что аэропорт будет использоваться для большого количества межконтинентальных рейсов.

Первый самолет из нового стамбульского аэропорта должен вылететь в Анкару 31 октября. Первый зарубежный рейс запланирован на 8 ноября в Баку.

Строительство новой воздушной гавани обошлось в 11,7 миллиарда долларов.

Автор: Дарья Смолина
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