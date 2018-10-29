Дамаск, 29 октября. Соединенные Штаты создают военные базы на востоке Сирии и стремятся продлить конфликт в республике, заявил глава МИД САР Валид Муаллем.

По словам сирийского дипломата, американцы строят базы и аэродромы на востоке Сирии под предлогом защиты от курдов, передает агентство SANA. Кроме того, добавил Муаллем, Соединенные Штаты используют базу Ат-Танф, чтобы заниматься переподготовкой остатков банд запрещенной в России террористической организации «Исламского государство»1 для того, чтобы боевики в дальнейшем могли воевать против правительственной армии Сирии.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США и их союзники находятся в Сирии без официального разрешения Дамаска. Официальные власти неоднократно заявляли, что действия Вашингтона и международной коалиции лишь усугубляют ситуацию в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.