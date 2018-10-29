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Глава МИД Сирии: Террористы с тяжелым вооружением все еще остаются в Идлибе

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Глава МИД Сирии: Террористы с тяжелым вооружением все еще остаются в Идлибе

Дамаск, 29 октября. Отряды террористов с тяжелым вооружением по-прежнему остаются на территории сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

Министр напомнил, что в середине сентября Россия и Турция достигли соглашения по созданию демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, однако боевики с тяжелым вооружением по-прежнему остаются в регионе.

«Террористы присутствуют там со своим тяжелым вооружением в этом районе, что указывает на отсутствие желания Турции выполнять свои обязательства. Поэтому провинция Идлиб по-прежнему... под террористами, которых поддерживает Турция и Запад», — сказал Муаллем.

Напомним, 17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, по итогам которых главы государств договорились о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения в сирийской провинции Идлиб.

По словам заместителя постпреда России при ООН Владимира Сафронкова, боевики продолжают нарушать условия соглашения по Идлибу, нанося артиллерийские удары по населенным пунктам на территории провинции.

Автор: Артем Никулин
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