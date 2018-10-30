Сирия, 30 октября. Турция нанесла мощный артиллерийский удар по позициям курдов к северо-востоку от Алеппо. Радикалы SDF**** восполняют потери на севере Хасаки путем принудительной вербовки жителей в свои ряды. Высокопоставленный главарь «Джебхат ан-Нусры»1*** был тяжело ранен к западу от Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись серии минометных ударов террористов на севере Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла порядка 50 боевиков убитыми и ранеными из-за внутренних междоусобиц в западных предместьях Африна.

Курды: оказались под ударом артиллерийских орудий войск Турции в окрестностях Джараблуса; восполняют потери на севере Хасаки путем принудительной вербовки мирных жителей в свои ряды.

Международная коалиция: перебросила новые бандгруппы курдов к Хаджину для повышения боеспособности SDF на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): потеряла одного из высокопоставленных главарей, который был тяжело ранен в ходе боев с бывшими союзниками к западу от Идлиба.

Провинция Алеппо

По информации Twitter-канала союзных Анкаре боевиков Сирийской свободной армии (ССА) FSA News, турецкие вооруженные силы, базирующиеся на северо-востоке провинции Алеппо, нанесли массированный удар по опорным пунктам курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях города Джараблус из тяжелых артиллерийских орудий. Сведения об уроне, причиненном курдам, пока выясняются.

В северо-западной части провинции продолжают фиксироваться вооруженные стычки отдельных бандформирований «Свободной армии». Тяжелые бои отмечались к юго-западу и к северо-западу от Африна — в окрестностях населенных пунктов Кафр Сафра и Маабатла, сообщает подконтрольное радикалам YPG агентство Kurdistan 24. Отмечается, что в ходе столкновений с обеих сторон были в общей сложности ранены и убиты порядка 50 боевиков ССА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Для восполнения потерь и боеспособности представители командования международной коалиции во главе с США направили к Хаджину, расположенному к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, новые отряды курдских бойцов Сирийских демократических сил (SDF). Согласно сведениям информационного канала в Twitter (@Syria_Hezb_Iran), их общая численность может достигать примерно ста радикалов. Напомним, в ходе недавней серии контратак «Исламского государства»1 курды понесли огромные потери убитыми и ранеными. Кроме того, ими были утрачены несколько совсем недавно захваченных населенных пунктов, расположенных на восточном побережье Евфрата недалеко от границы с Ираком. В частности, под контроль террористов ИГИЛ1 вновь перешли города Ас-Суса и Ас-Сафафна.

Провинция Идлиб

На западе провинции Идлиб вспыхнули ожесточенные бои между джихадистами, сообщает в Twitter (@C_Military1) военный источник. По его информации, в поселении Бишлемун, находящемся в нескольких километрах к востоку от города Джиср аш-Шугур, развернулись столкновения между бандгруппами «Джебхат Фатх аш-Шам» и отрядами одной из аффилированых с «Ан-Нусрой» исламистских группировок. В результате вооруженной конфронтации был тяжело ранен один из высокопоставленных полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам». Предполагается, что причиной стычек стали споры боевиков из-за передела сфер контроля внутри анклава исламистов на северо-западе арабской республики.

Провинция Хама

Вооруженные группировки, предположительно связанные с террористическим объединением «Тахрир аш-Шам», открыли минометный огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в северной части провинции Хама. Согласно информации Hama Media Center, обстрелы велись со стороны оккупированного города Мурек, расположенного внутри Аль-Латаминского выступа. Среди военнослужащих правительственных войск обошлось без потерь, никто из местных жителей, к счастью, тоже не пострадал. Таким образом, ряд бандформирований, преимущественно подконтрольных «Джебхат ан-Нусре», продолжает вести провокационные обстрелы в этом регионе вместо того, чтобы приступить к выведению сил из буферной зоны в соответствии с Меморандумом о создании демилитаризованного района на северо-западе САР.

Провинция Хасака

Источники информагентства Damascus Now передают, что курдские радикалы из состава «Демократических сил» возобновили принудительную мобилизацию гражданских лиц в свои ряды в северо-восточной части Сирии. Так, бойцы SDF незаконно задержали как минимум троих молодых мужчин в городе Рас Аль-Айн, находящемся на севере провинции Хасака у самой турецкой границы. Позже арестованные были направлены на общую базу курдов и войск США для насильственного прохождения боевой подготовки. Военные эксперты уверены, что новая волна незаконной вербовки в SDF является следствием больших потерь курдов в ходе недавних нападений ИГИЛ в Юго-восточном Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)