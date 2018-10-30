Провайдер попытался заблокировать USA Really по запросу из Великобритании

Работа журналистов дочернего проекта Федерального агентства новостей — информагентства USA Really вызывает сильнейшее раздражение не только у властей США, но и у их европейских партнеров. Вчера редакция USA Really получила тому самое наглядное подтверждение. В разгар рабочего дня сайт информагентства оказался заблокирован хостинг-провайдером — челябинским ООО «ИксФайвИкс».

В процессе разбора обстоятельств блокировки удалось выяснить, что с жалобой на сайт обратился неназванный «журналист из Великобритании» (как он сам называет себя в письме).

«В курсе ли вы, что бухгалтер USA Really обвиняется департаментом юстиции США в обмане Соединенных Штатов? В соответствии с обвинительным актом, их главный бухгалтер содействовала попыткам вмешательства в выборы президента в 2016 и в промежуточные выборы в 2018 году», — возмущается «британский журналист».

Это было не единственная жалоба от наших британских «коллег».

В последующих письмах, которые стали приходить хостинг-провайдеру одно за другим, авторов USA Really начали обвинять не только во вмешательствах в будущие выборы, но и в том, что материал о многотысячной толпе нелегальных гондурасских мигрантов, подошедших к южным границам США, мог каким-то образом спровоцировать невменяемого антисемита на расстрел 27 октября прихожан синагоги в Питтсбурге.

Не вдаваясь в суть ложных обвинений в отношении USA Really, технические сотрудники российского хостинг-провайдера предпочли удовлетворить жалобу возмущенного «британского подданного».

В переписке с USA Really сотрудники российского хостинга заявили, что «весь размещаемый на сайте контент должен соответствовать законам США, а также любым другим нормам, которые США приняли в качестве законных», в то же время отказываясь сообщить, в чем именно заключается нарушение со стороны USA Really.

Как сообщил главный редактор USA Really Александр Малькевич, «произошедший кейс крайне важен для понимания того, какие «дыры» существуют сейчас в кибер-обороне нашей страны».

«Сегодня так получается, что любой иностранец может, подав жалобу по форме, заблокировать работу российского СМИ. При этом — что особенно важно подчеркнуть — навстречу подобным пожеланиям легко откликаются российские компании. Что, конечно, абсолютно дико», — отметил журналист.

На настоящий момент работа вебсайта USA Really восстановлена, но информагентство рассматривает возможность судебного разбирательства по факту внеправовой блокировки работы независимого СМИ.