Тель-Авив, 29 октября. Израиль заявил о том, что его вооруженные силы наносили удары по целям в Сирийской Арабской Республике (САР) после катастрофы российского Ил-20.

Такую информацию предоставило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный израильский источник. По его словам, Тель-Авив продолжает осуществлять военную координацию с Москвой в таком же формате, что и до крушения российского самолета, который, отметил собеседник агентства, был сбит ПВО Сирии по ошибке во время налета на САР израильской военной авиации. Инцидент, отметил он, привел к поставкам из России в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300.

Отмечается, что удары по Сирии с израильской стороны были, однако не афишировались в период между крушением Ил-20 и поставками С-300.

«Военная координация с россиянами продолжается как прежде», — подчеркнул представитель Израиля.

Напомним, российский самолет Ил-20 перестал выходить на связь в 23.00 вечера 17 сентября. В это время ВВС Израиля начали атаку на сирийские объекты в Латакии. Также ракетные пуски осуществлялись с французского судна Auvergne. Сирийские ПВО отражали атаку, под одну из выпущенных ракет комплекса С-200 попал Ил-20, которым прикрывались израильские F-16. По словам официального представителя министерства обороны России Игоря Конашенкова, данные радаров С-400 на авиабазе в Сирии «Хмеймим» целиком доказывают вину Израиля в гибели российского Ил-20.

Впоследствии Минобороны РФ сообщило о решении Москвы повысить безопасность российских военнослужащих в Сирии. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в прилегающих к САР районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации. Кроме того, Россия поставит в Сирию комплекс С-300.

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1 Организация запрещена на территории РФ.