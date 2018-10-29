Росавиация назвала причину запрета на выполнение международных рейсов авиакомпании «Якутия»

Москва, 29 октября. Федеральное агентство воздушного транспорта запретила выполнять международные рейсы авиакомпании «Якутия». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С 5 ноября компании запрещено осуществлять полеты на международных воздушных линиях», — говорится в сообщении.

Причиной данного решения стали нарушения, которые были зафиксированы во время проверки деятельности авиакомпании «Якутия». В ходе проверки Росавиация выявила недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800, а также его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания. Кроме того, компания не устранила в установленные сроки неисправности в других воздушных судах.