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Росавиация назвала причину запрета на выполнение международных рейсов авиакомпании «Якутия»

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Росавиация назвала причину запрета на выполнение международных рейсов авиакомпании «Якутия»

Москва, 29 октября. Федеральное агентство воздушного транспорта запретила выполнять международные рейсы авиакомпании «Якутия». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С 5 ноября компании запрещено осуществлять полеты на международных воздушных линиях», — говорится в сообщении.

Причиной данного решения стали нарушения, которые были зафиксированы во время проверки деятельности авиакомпании «Якутия». В ходе проверки Росавиация выявила недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800, а также его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания. Кроме того, компания не устранила в установленные сроки неисправности в других воздушных судах.

Автор: Артем Никулин
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