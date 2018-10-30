Лидер антиглобалистов рассказала, как Путин и Трамп могут спасти мир от глобальной катастрофы

В Общественной палате РФ политологи-американисты встретились с основателем Института Шиллера — Хельгой Зепп-Ларуш. На встрече, информационным партнером которой выступило агентство USA Really, собравшиеся обсудили наиболее острые вопросы взаимоотношений двух стран — России и Соединенных Штатов.

Зепп-Ларуш является критиком глобализации, противником концепции «столкновения цивилизаций» Сэмюэля Хантингтона, сторонником роспуска Всемирной торговой организации. Ее муж — Линдон Ларуш, американский экономист и политический активист, основатель нескольких политических организаций, называемых также движением Ларуша.

Как и многие люди во всем мире, Ларуш связывал большие надежды с возможным сотрудничеством США и Советского Союза в восстановлении послевоенного и постколониального мира. Он одним из первых начал борьбу с мировой финансовой олигархией. Начиная с 1976 года Ларуш постоянно участвует в предвыборной борьбе за пост президента США — восемь раз он выставлял свою кандидатуру.

Зепп-Ларуш отметила, что сегодня уже становится очевидно, что старая система, в основе которой лежат Бреттон-Вудские соглашения 1944 года, рушится. На ее место должна прийти новая, более справедливая, система, но ее контуры пока что не просматриваются.

«Исторической задачей Дональда Трампа является разрушение старой и закладывание основ новой системы. Он вынужден работать в условиях жесточайшего дефицита времени и сильнейшего давления со стороны и сопротивления государственных структур и влиятельных экономических и политических элитных групп не только в США, но и за рубежом», — заявила госпожа Зепп-Ларуш в ходе встречи.

Она также считает, что новые мировые правила игры можно выработать только путем достижения четырехстороннего договора политических лидеров США, России, Китая и Индии.

При их активном взаимодействии можно будет уделить достаточно внимания развитию технологий в космическом пространстве, например, космической медицине, совершенствованию изучения почвы для сельского хозяйства и ликвидации разрыва между богатым и бедным населением.

В качестве примера Зепп-Ларуш привела первую встречу Трампа и Владимира Путина, которая состоялась в июле 2018 года в Хельсинки. Тогда были достигнуты определенные договоренности, которые давали надежду на нормализацию отношений, но все эти договоренности были сведены на нет «слаженной работой политической элиты США».

«После завершения встречи в Хельсинки и президент Трамп, и президент Путин охарактеризовали ее как историческую и исключительно успешную. Но по возвращении в США президент Трамп столкнулся с неолиберальными демократами и консервативным крылом в республиканской партии, которые фактически пресекли все то, что могло бы быть там достигнуто, — заявила Зепп-Ларуш в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей. Я думаю, что новая встреча двух президентов (11 ноября во Франции) принесет удивительные результаты: даст новое видение разрешения системного кризиса, который существует сейчас».

Также, по мнению Зепп-Ларуш, Федеральная резервная система США уже сегодня готова спровоцировать глобальный экономический кризис, который отбросит за черту бедности почти все население США и Европы. Они могут спровоцировать начало глобальной войны, которая может уничтожить 90% всего человечества — только для того, чтобы сбросить Трампа и вернуть место в Белом доме своему ставленнику, наподобие Хиллари Клинтон.