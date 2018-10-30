Сирия, 30 октября. Боевики готовят провокацию с использованием химоружия в Алеппо. ВС Ирака стягивают отряды к сирийско-иракской границе. В результате бомбардировок ВВС коалиции США в Дейр-эз-Зоре погибли мирные жители, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по ликвидации оставшихся от боевиков боеприпасов в Алеппо; обнаружили тайник исламистов в провинции Эль-Кунейтра.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): ограбила дом одного из мирных жителей в кантоне Африн.

«Исламское государство»1: заявило о новых вылазках у городов Аль-Хассан и Ас-Сувар в Дейр-эз-Зоре; отбило у курдов 4 населенных пункта на юго-востоке САР; разграбило музей в Ракке.

«Тахрир Аш-Шам»: вела перестрелки с САА в северной части Хамы; перевезла химоружие из Идлиба в Алеппо.

Курды: направили подкрепление к месторождению Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор; понесли потери при взрыве в районе Аль-Панорама в городе Ракка.

Международная коалиция: ввела тяжелое вооружение в Дейр-эз-Зор.

ВС Ирака: передислоцировали дополнительные отряды к сирийско-иракской границе; сбросили листовки джихадистам ИГ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: возобновили обстрелы позиций курдов на северо-востоке Алеппо.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки на южных окраинах города Алеппо, а также на востоке провинции прошли подрывные работы по уничтожению всех мин и СВУ, оставленных джихадистами. Саперы Сирийской арабской армии (САА) ликвидировали боеприпасы боевиков в районе Рамуса, а также вблизи города Маскана.

Стало известно, что органы местного самоуправления в населенном пункте Аль-Баб, находящемся под контролем боевиков вооруженной оппозиции, обнародовали указ, согласно которому жителям города запрещается иметь при себе незарегистрированное оружие. Как передавал интернет-портал Step News Agency, подобные меры призваны уменьшить количество «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG), нередко осуществляющих подпольную деятельность под видом мирных жителей. В то же время на оккупированных джихадистами территориях возобновились случаи нападений членов «Сирийской свободной армии» (ССА). Как передавало информагентство SOHR, исламисты ограбили дом одного из местных жителей в Африне.

На северо-востоке региона продолжились перестрелки между турецкими подразделениями и курдскими вооруженными формированиями. По данным агентства новостей Anadolu, под ударом оказались укрепления Рабочей партии Курдистана (РПК) вблизи населенного пункта Заур Магхар. Сведений о нанесенном курдам уроне все еще не поступало. Напомним, стычки на сирийско-турецкой границе отмечаются уже второй день.

На западных окраинах административного центра региона вновь происходили столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами антиправительственных сил. По данным оппозиционного Twitter-канала (Step_Agency), исламисты уничтожили один из бульдозеров сил САР, что, однако, не было подтверждено официальными источниками. В свою очередь САА передислоцировала на запад региона дополнительные подразделения, о чем сообщало агентство новостей Al Masdar News.

Вечером стало известно о готовящейся провокации джихадистов с использованием химоружия. Как заявляли заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков, боевики «Ан-Нусры»*** транспортировали емкости с отравляющими веществами из Идлиба в район города Азаз в Алеппо. При этом поддержку им оказывали сотрудники «Белых касок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились данные о результатах боевых вылетов ВВС международной коалиции, проводившихся в воскресенье. Согласно информации новостного агентства SANA News, во время бомбардировок западного альянса в так называемом Хаджинском котле была убита семья из пяти человек. Кроме того, позднее сообщалось о гибели еще как минимум 13 мирных жителей, преимущественно детей и женщин. К вечеру также стало известно об использовании коалиционной авиацией фосфорных боеприпасов.

В район нефтяных месторождений Аль-Бахра и Ат-Танак были передислоцированы танки и тяжелое вооружение от Соединенных Штатов. Также, по данным Twitter-канала (VivaRevolt), «Демократические силы Сирии»**** (SDF) перебросили дополнительные отряды к полю Аль-Омар, где двумя днями ранее террористы убили порядка 25 курдских бойцов.

Вновь поступали сообщения о налетах радикалов «Исламского государства» вблизи населенных пунктов Аль-Хассан и Ас-Сувар. Во второй половине дня джихадистам ИГ удалось отбить у курдских отрядов населенные пункты Багуз Фаукани, Ас-Сафафина, Аль-Музан и Аш-Шаджла.

Провинция Ракка

Накануне продолжились вылазки радикалов «Исламского государства» на территориях, подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF). В первой половине дня стало известно о том, что террористы разграбили музей города Ракка, похитив порядка 4500 экспонатов. Позднее поступали данные о взрыве, предположительно организованном боевиками ИГ. Как передавало новостное агентство Al Manar News, в результате детонации СВУ в квартале Аль-Панорама были убиты трое курдских бойцов.

В административном центре региона были найдены новые тела жертв авиации международного альянса. По данным военных источников AMN, 16 трупов гражданских лиц были погребены под завалами зданий, уничтоженных в результате авианалетов американских ВВС во время битвы за Ракку.

Провинция Хама

В северной части провинции не утихали вооруженные столкновения между боевиками антиправительственных группировок и Сирийской арабской армией (САА), спровоцированные ударами исламистов. Военный источник в сети Twitter (NationalDefens) сообщал о том, что взаимные обстрелы фиксировались недалеко от населенных пунктов Мааркаба, Лахайя, Мурек и Аль-Латамина. Как передавал информационный портал Al Masdar News, джихадисты незаконных вооруженных формирований все еще сохраняют военное присутствие в демилитаризованной зоне, сформированной в рамках Сочинского соглашения 17 сентября, несмотря на то, что по условиям российско-турецкой договоренности, срок для вывода боевиков истек 15 октября.

Провинция Эль-Кунейтра

В оккупированном Израилем районе Голанских высот продолжились демонстрации мирного населения, выступающего против проведения выборов в местные органы власти, которые состоятся сегодня. Жители сжигали бюллетени для голосования, заявляя о своей приверженности правительству Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщало агентство новостей Al Masdar News. Напомним, избирательная кампания Израиля на Голанах является недействительной, поскольку власти страны незаконно провозгласили свой суверенитет над данными территориями в 1981 году. Нелегитимность этого шага также была признана Советом безопасности ООН. Похожий инцидент произошел в 1982 году, когда многие сирийцы, проживавшие в данном районе, сожгли свои израильские паспорта в знак протеста.

Ирак

После того как боевики «Исламского государства» продвинулись в САР, отбив часть территорий на сирийско-иракской границе у «Демократических сил Сирии» (SDF), в приграничные районы были переброшены дополнительные части армии Ирака и ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби». Кроме того, с вертолетов иракских ВВС были сброшены листовки с требованием к террористам прекратить продвижение в сторону провинции Аль-Анбар. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщал военный источник (ShawnRodgers_). Отмечалось, что приближение боевиков к границе с Ираком вынудило правительственные войска укрепить свои позиции в данном районе, однако во время развернувшихся во второй половине дня боев, иракские силы потеряли четырех военнослужащих.

Между тем военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), действующие в провинции Эль-Кунейтра, обнаружили склад с боеприпасами, ранее принадлежавший боевикам. Отмечалось, что среди найденного вооружения находилось большое количество предметов западного производства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)