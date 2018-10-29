Сирия, 29 октября. «Ан-Нусра»*** при поддержке «Белых касок» перевезла емкости с химоружием в Алеппо. Коалиция США использовала фосфорные боеприпасы при бомбардировке Хаджина в Дейр-эз-Зоре. В Хомсе был обнаружен склад боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили бывший склад боевиков на севере провинции Хомс; вели бои с исламистами у населенного пункта Аль-Масасна в северной части Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: перевезла емкости с химоружием из Идлиба на север Алеппо.

«Исламское государство»1: продолжает наступать из Дейр-эз-Зора в направлении Ирака.

Курды: подозреваются в установке бомбы к западу от города Аль-Баб в северной части Алеппо.

Международная коалиция: использовала фосфорные боеприпасы в Дейр-эз-Зоре.

ВС Ирака: потеряли четырех солдат в результате атаки террористов ИГ1 на сирийско-иракской границе.

Провинция Алеппо

Стало известно о том, что джихадисты вооруженной оппозиции перевезли емкости с белым хлором из южных районов Идлиба на север провинции Алеппо. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков. Отмечается, что боевики террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, при этом пользовались поддержкой членов псевдогуманитарной организации «Белые каски». Это свидетельствует о том, что исламисты готовятся к очередной провокации с использованием химического оружия.

Между тем на оккупированных радикалами территориях Алеппо вновь прогремел взрыв. Как передает оппозиционный интернет-портал Masar Press Agency, в результате детонации бомбы, заложенной к западу от города Аль-Баб, один из местных жителей погиб, еще один получил ранения. На данный момент никакой информации об организаторах взрыва не поступало, однако, предполагается, что к установке СВУ причастны члены подпольных ячеек курдских Отрядов народной самообороны (YPG), действующие в рамках антитурецкой операции «Гнев Оливок».

Провинция Хомс

Силы безопасности Сирийской Арабской Республики (САР) продолжают проводить обыски на севере региона с целью зачистки территорий от мин и СВУ, заложенных исламистами перед выходом из данных районов. Недалеко от города Аль-Хула удалось обнаружить тайник, ранее принадлежавший радикалам вооруженной оппозиции. В хранилище были найдены пулеметы, самодельные минометы, а также большое количество различных боеприпасов. Напомним, так называемый Растанский котел перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в мае. Исламисты были вынуждены капитулировать, после чего их депортировали в провинцию Идлиб. Несколько часов назад склад с вооружением боевиков также был обнаружен на юго-западе Сирии в провинции Эль-Кунейтра.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что полевой командир Отрядов народной самообороны (YPG) прибыл в район населенного пункта Хаджин на юго-востоке провинции. Напомним, на данных территориях в последнее время разворачиваются ожесточенные бои между проамериканскими курдскими формированиями и джихадистами «Исламского государства». В течение двух дней курды утратили более шести населенных пунктов, а также лишились порядка сотни бойцов.

ВВС западного альянса во главе с США вновь прибегли к использованию запрещенных фосфорных боеприпасов, передает информагентство SANA News. О возможных жертвах среди мирного населения пока не сообщалось. Напомним, ранее власти САР уже обращались в ООН с требованием принять меры в отношении виновных. По данным местных источников, несмотря на авианалеты международной коалиции, «Демократические силы Сирии»**** (SDF) продолжают нести потери в ходе боев с ИГ.

Тем временем террористы приступили к столкновениям с иракскими вооруженными силами в приграничных районах. Согласно информации Twitter-канала (ShawnRodgers_), радикалы террористической группировки атаковали военнослужащих армии Ирака, в результате чего четверо солдат погибли. Более подробные сведения о результатах вооруженного противостояния пока уточняются.

Провинция Хама

В северных районах провинции не прекращаются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами антиправительственных формирований. Новостной портал Masar Press Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что противники ведут бои на окраинах населенного пункта Аль-Масасна, перешедшего под контроль правительственных подразделений в апреле. Исламисты в очередной раз инициировали вооруженные стычки, тем самым вынуждая силы САР на ответные боевые действия. На данный момент никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)