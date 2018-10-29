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В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского из-под ареста

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В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского из-под ареста

Киев, 29 октября. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил о своей обеспокоенности в связи с длительным досудебным содержанием под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Он надеется, что досудебное содержание не будет продлено 4 ноября.

Он призвал киевские власти ускорить расследование дела Вышинского.

«Я призываю украинские власти ускорить расследование серьезных обвинений в адрес Вышинского и провести его в полном соответствии с принципами закона, необходимости и пропорциональности», — заявил он.

По его словам, борьба с пропагандой не должна нарушать международные стандарты свободы прессы и вмешиваться в их деятельность. Он подчеркнул, что журналисты имеют право на свободное выражение своего мнения, в том числе критического, освещать вопросы, которые могут носить спорный характер, а также быть неприятными.

Напомним, журналист уже более 150 дней находится под арестом. Киев обвиняет его в поддержке республик Донбасса и госизмене. Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность. Глава российского государства назвал арест журналиста — «абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимой политикой сегодняшних украинских правителей».

Автор: Дарья Смолина
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