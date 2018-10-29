Путин поздравил сборные команды РФ с победой на ЧМ по спортивной борьбе в Будапеште

Москва, 29 октября. Президент России Владимир Путин обратился к сборным командам РФ по вольной и греко-римской борьбе с поздравлениями в связи с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе 2018 года в Будапеште. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Каждый из вас внес большой личный вклад в эту замечательную победу, выступил достойно, не жалея сил, что называется на пределе своих возможностей», – говорится в сообщении.

При этом российский лидер отметил вклад наставников, тренеров и специалистов, которые помогают спортсменам достигать желаемых результатов, искреннее переживают и болеют за них, и поддерживают на ответственных соревнованиях.

Напомним, российская сборная завоевала первое место на первенстве в столице Венгрии, выиграв 13 наград, среди которых 10 золотых. Таким образом команда из России обновила рекорд по числу медалей высшего достоинства, поскольку в 2007 году российскими спортсменами было завоевано 7 медалей.

Ранее почетный президент Федерации фигурного катания и заслуженный тренер СССР и России Валентин Писеев оценил выступление российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой, которая одержала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.