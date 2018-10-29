МИД РФ готовится к визиту президента Зимбабве в Москву

Москва, 29 октября. Визит президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в Россию готовится, однако конкретная дата пока не согласована. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

По его словам, в настоящее время идет работа по подготовке официального визита президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в Россию, однако конкретная дата пока не согласована.

«Этот вопрос обсуждается​​​. Пока нет еще даты, но запланирован визит, да», — сказал Богданов.

Ранее посол Зимбабве в России Майк Николас Санго заявил, что официальный визит Эммерсона Мнангагвы в РФ состоится в начале 2019 года.