МИД РФ готовится к визиту президента Зимбабве в Москву
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Москва, 29 октября. Визит президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в Россию готовится, однако конкретная дата пока не согласована. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.
По его словам, в настоящее время идет работа по подготовке официального визита президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в Россию, однако конкретная дата пока не согласована.
«Этот вопрос обсуждается. Пока нет еще даты, но запланирован визит, да», — сказал Богданов.
Ранее посол Зимбабве в России Майк Николас Санго заявил, что официальный визит Эммерсона Мнангагвы в РФ состоится в начале 2019 года.