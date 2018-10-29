Врач «Динамо» рассказал о спасении жизни пассажирке самолета во время рейса
Москва, 29 октября. Врач по функциональной диагностике московского футбольного клуба «Динамо» Михаил Малышев рассказал Федеральному агентству новостей о спасении женщины на рейсе Грозный — Москва, которой стало плохо во время перелета.
«Возвращались после матча в Москву. Летели регулярным рейсом. Самолет уже набирал высоту под определенным углом. Поступило от пассажиров сообщение, что плохо стало женщине — потеряла сознание в кресле», — рассказал Малышев.
При наборе высоты пассажирам запрещено перемещаться в салоне самолета, поэтому к сначала женщине сначала подошла стюардесса. После этого на помощь поспешили врачи московского «Динамо».
«Стало понятно, что нужно оказать помощь: доступ воздуха, холодная вода, а стюардессы оперативно принесли нашатырь. Привели ее в сознание. Всю дорогу за ней следили. При снижении она снова потеряла сознание, причем состояние было хуже — начались судороги. Это было гораздо опаснее. На всякий случай подготовили ряд медикаментов, но они, к счастью, не понадобились — судороги прекратились», — добавил Малышев.
После этого врачи столичного клуба сообщили командиру корабля о том, что по прибытию в Москву необходима скорая медицинская помощь. Во время посадки женщине снова стало плохо, однако врачи «Динамо» быстро вернули ее в сознание.
«Дальше уже прибыли сотрудники скорой и госпитализировали ее. Нельзя точно сказать, что с ней случилось: мы ведь не знаем ее историю болезни, есть ли у нее хронические заболевания, было ли подобное впервые. Понятно, что в самолетах редко теряют сознание. Выяснилось, что она впервые летала. Так что это могло быть и от страха, и от перепада давления», — рассказал Малышев корреспонденту ФАН.