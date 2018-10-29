Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Врач «Динамо» рассказал о спасении жизни пассажирке самолета во время рейса

110
0 Оставить комментарий

Врач «Динамо» рассказал о спасении жизни пассажирке самолета во время рейса

Москва, 29 октября. Врач по функциональной диагностике московского футбольного клуба «Динамо» Михаил Малышев рассказал Федеральному агентству новостей о спасении женщины на рейсе Грозный — Москва, которой стало плохо во время перелета.

«Возвращались после матча в Москву. Летели регулярным рейсом. Самолет уже набирал высоту под определенным углом. Поступило от пассажиров сообщение, что плохо стало женщине — потеряла сознание в кресле», — рассказал Малышев.

При наборе высоты пассажирам запрещено перемещаться в салоне самолета, поэтому к сначала женщине сначала подошла стюардесса. После этого на помощь поспешили врачи московского «Динамо».

«Стало понятно, что нужно оказать помощь: доступ воздуха, холодная вода, а стюардессы оперативно принесли нашатырь. Привели ее в сознание. Всю дорогу за ней следили. При снижении она снова потеряла сознание, причем состояние было хуже — начались судороги. Это было гораздо опаснее. На всякий случай подготовили ряд медикаментов, но они, к счастью, не понадобились — судороги прекратились», — добавил Малышев.

После этого врачи столичного клуба сообщили командиру корабля о том, что по прибытию в Москву необходима скорая медицинская помощь. Во время посадки женщине снова стало плохо, однако врачи «Динамо» быстро вернули ее в сознание.

«Дальше уже прибыли сотрудники скорой и госпитализировали ее. Нельзя точно сказать, что с ней случилось: мы ведь не знаем ее историю болезни, есть ли у нее хронические заболевания, было ли подобное впервые. Понятно, что в самолетах редко теряют сознание. Выяснилось, что она впервые летала. Так что это могло быть и от страха, и от перепада давления», — рассказал Малышев корреспонденту ФАН.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое