Врач «Динамо» рассказал о спасении жизни пассажирке самолета во время рейса

Москва, 29 октября. Врач по функциональной диагностике московского футбольного клуба «Динамо» Михаил Малышев рассказал Федеральному агентству новостей о спасении женщины на рейсе Грозный — Москва, которой стало плохо во время перелета.

«Возвращались после матча в Москву. Летели регулярным рейсом. Самолет уже набирал высоту под определенным углом. Поступило от пассажиров сообщение, что плохо стало женщине — потеряла сознание в кресле», — рассказал Малышев.

При наборе высоты пассажирам запрещено перемещаться в салоне самолета, поэтому к сначала женщине сначала подошла стюардесса. После этого на помощь поспешили врачи московского «Динамо».

«Стало понятно, что нужно оказать помощь: доступ воздуха, холодная вода, а стюардессы оперативно принесли нашатырь. Привели ее в сознание. Всю дорогу за ней следили. При снижении она снова потеряла сознание, причем состояние было хуже — начались судороги. Это было гораздо опаснее. На всякий случай подготовили ряд медикаментов, но они, к счастью, не понадобились — судороги прекратились», — добавил Малышев.

После этого врачи столичного клуба сообщили командиру корабля о том, что по прибытию в Москву необходима скорая медицинская помощь. Во время посадки женщине снова стало плохо, однако врачи «Динамо» быстро вернули ее в сознание.