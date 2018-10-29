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Россиян среди пострадавших при взрыве в столице Туниса нет

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Россиян среди пострадавших при взрыве в столице Туниса нет

Тунис, 29 октября. Граждан России среди пострадавших при взрыве в Тунисе нет, сообщили в российской дипмиссии в республике.

«По предварительной информации, граждан России среди пострадавших нет», — цитирует ТАСС представителя посольства.

В ведомстве отметили, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с сотрудниками правоохранительных органов Туниса для выяснения дополнительной информации.

Напомним,  террористка-смертница устроила взрыв в центре тунисской столицы. По информации местных СМИ, в результате взрыва пострадали девять человек: один мирный житель и восемь сотрудников сил безопасности. Местная радиостанция сообщила, что совершившая в центре Туниса смертница была связана с боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России).

По информации издания Infox.ru, в Тунисе в настоящее время царит нестабильная политическая обстановка. В связи с этим эксперты не рекомендуют туристам отдыхать в североафриканской стране, а также заводить бизнес.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Дарья Смолина
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