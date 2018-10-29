Антисемитизм стал мейнстримом в США — The New Yorker

Нью-Йорк, 29 октября. Нападение на синагогу «Сквирелл Хилл» в Питтсбурге является ярким свидетельством того, что в американскую повестку вернулся антисемитизм, считает журналист издания The New Yorker Александра Шварц.

По ее мнению, Соединенные Штаты продолжают страдать от расизма и феминизма. Страна переполнена оружием, а американское общество привыкло к криминальным разборкам, чем пользуется президент США Дональд Трамп, пишет Шварц.

В сложившихся условиях, по ее словам, развенчан миф о том, что в США не могут возникнуть преследования еврейского народа. Признаки антисемитизма, указывает журналистка, активно проявились после 2016 года, когда американцы выбрали нового главу государства. Социальные сети и в частности Twitter тогда заполнила волна сообщений антисемитской направленности, а «еврейский вопрос» вынесли на открытое обсуждение на ресурсах альтернативных правых, напомнила она. Антисемитизм стал мейнстримом в США, констатировала сотрудник The New Yorker.

Таким образом, в стране, в которой антисемитизм не проявлялся с конца 1930-х годов, сложилось «чувство солидарности», отмечает Шварц, которое стало центральным стержнем «американо-еврейского мироощущения». Именно на него и совершили атаку в Питтсбурге, которая стала отражением связи между агрессивными заявлениями в сети и реальности, цитирует журналистку Infox.ru. Стрелок за некоторое время до атаки на синагогу «напал» в Сети на Еврейское общество помощи мигрантам (HIAS), пишет Шварц.

Напомним, нападение на синагогу в Питтсбурге произошло в субботу, 27 октября. Неизвестный открыл стрельбу, когда прихожане собрались на церемонию. По предварительным данным, во время стрельбы злоумышленник выкрикивал антисемитские лозунги. Звонки в полицию поступили от заложников, забаррикадированных в здании. После того, как сотрудники правоохранительных органов прибыли на место ЧП, завязалась перестрелка. Погибли 11 человек, в том числе несколько офицеров полиции. Нападавший сдался сотрудникам правоохранительных органов.