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Новейшую авиационную ракету «Монолит» разработают в России

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Новейшую авиационную ракету «Монолит» разработают в России

Москва, 29 октября. Специалисты российского концерна «Техмаш», входящего в состав «Ростеха», работают над разработкой в инициативном порядке новой авиационной ракеты «Монолит», сообщил гендиректор концерна Владимир Лепин.

«Мы работаем, конечно, не стоим на месте», — ответил он на соответствующий вопрос о разработке нового вооружения.

Что касается сроков создания технологической новинки, Лепин подчеркнул, что это «процесс небыстрый», передает РИА Новости. Однако гендиректор немного рассказал о предназначении новой ракеты, указав на то, что ее разработают для боевых самолетов и вертолетов.

«Этой работой мы хотим показать, что в авиационном направлении мы тоже движемся», — обратил внимание Лепин.

Накануне в Сети вызвали ажиотаж снимки концепта перспективного ударного вертолета для ВКС РФ. Главным разработчиком перспективной машины, вероятно, выступит конструкторское бюро «Камов». Будущее изделие, как предполагается, будет иметь небольшие крылья и складываемое шасси. При этом название нового вертолета пока остается неизвестным.

По мнению российского эксперта, летчика-инструктора Андрея Красноперова, которое он высказал в разговоре с Федеральным агентством новостей, создавая перспективную ударную машину, Россия задает новый тренд в вертолетостроении.

Автор: Екатерина Кухарева
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