Грушко обсудил со спецпредставителем правительства Франции ситуацию на Украине

Москва, 29 октября. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко провел встречу со спецпредставителем правительства Франции Жан-Пьером Шевенманом. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

По данным ведомства, в ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также международная проблематика. Кроме того, Грушко и Шевенман обсудили ситуацию на Украине и европейскую безопасность​​​.

«Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и некоторые международные проблемы, включая ситуацию на Украине, пути преодоления негативных тенденций в сфере европейской безопасности​​​», — говорится в сообщении.

По итогам переговоров стороны подчеркнули необходимость продолжать усилия по поддержанию стратегической стабильности, а также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего диалога.