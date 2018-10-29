Украинцы не узнают «украинский» язык, но за русский могут посадить в тюрьму. ФАН-ТВ

В Москве прошел круглый стол на тему «Что ждет русский язык на Украине?». Сейчас на Украине развернута кампания по запрету трансляции российских телеканалов и на обучение в дошкольных и школьных образовательных учреждениях на русском языке.

В стране начинают принимать «языковые» законы на ввод украинского языка, как государственного и фактически запрет на русский язык, при этом на Украине проживают около 95% людей, для которых родным языком является русский.

«Мы должны осознавать это абсолютно четко – при современном украинском политическом режиме русский язык, иначе как язык оккупантов, как язык страны агрессора восприниматься не будет. Рассмотрение в дальнейшем и одобрение этого законопроекта будет показывать радикализацию подходов по отношению к утверждению украинского языка в качестве единственного, доминирующего во всех сферах и соответственно вытеснение русского языка на задворки. Политическая борьба, связанная с грядущими президентскими и парламентскими выборами, будет только обострять эту политическую риторику. Но здесь есть другой момент, одновременно с агрессивным насаждением украинского языка идет наступление на каноническое православие, и усугубляются расколы практически по всем пунктам, которые, так или иначе, связывают Россию с Украиной. К сожалению, я согласен с тем, что мы не видим тех механизмов, которые могли бы привести на Украину мир, а уж тем более какое-то единство», – говорит Сергей Пантелеев, директор Института Русского зарубежья.

По словам экспертов в стране не просто запрещают русский язык, но и меняют украинский для того, чтобы сделать его непохожим на русский. Власти Украины так заигрались этим, что украинский язык сейчас с трудом узнают те, кто учил его в школе, что вызывает затруднения в повседневном использовании языка, в том числе у тех, кто всегда говорит на украинском. Власти даже придумали новый пункт для Уголовного кодекса «публичное унижение или пренебрежение государственным языком», за нарушение которого грозит до полугода тюремного заключения. Одной из причин гражданской войны эксперты отмечают именно невозможность для населения говорить на родном русском языке.