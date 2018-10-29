США заблокировали создание третейской группы ВТО по спору с РФ

Вашингтон, 29 октября. Соединенные Штаты заблокировали инициативу российской стороны по созданию третейской группы ВТО для спора о пошлинах на сталь и алюминий, сообщили в министерстве экономического развития РФ.

«Как и предполагалось, США сегодня заблокировали учреждение третейской группы ВТО для рассмотрения спора по тарифам на сталь и алюминий», — сообщили в министерстве.

По информации пресс-службы Минэкономразвития, Москва собирается повторно запросить учреждение третейской группы в ноябре. Как отмечает «Газета.ру», в таком случае группа будет сформирована автоматически, и право заблокировать это решение повторно у Вашингтона не будет.

Напомним, в марте этого года Соединенные Штаты ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25 и 10 процентов соответственно. Эти меры применяются в отношении всех стран, за исключением Австралии и Аргентины. Освобождены от пошлин на сталь только Бразилия и Южная Корея.

Москва в июне сделала запрос в ВТО по поводу консультаций с Вашингтоном в отношении американских пошлин на импорт стали и алюминия.